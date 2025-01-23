"Ордабасы" нашел усиление в Европе после разгрома от ЦСКА

Футбольный клуб "Ордабасы" пополнит 22-летний вингер из Нигерии Кайоде Салиман, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, словацкий клуб "Железиарне", в котором играет Кайоде Салиман, готов отпустить футболиста в аренду на один год.

Стороны практически пришли к соглашению, осталось уладить некоторые формальности.

Отмечается, что шымкентцам необходимо еще усилить опорную зону.

Напомним, что сегодня, 23 января, "Ордабасы" провел товарищеский матч с московским ЦСКА в ОАЭ и потерпел крупное поражение

Шымкентский клуб занял четвертое место в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье южане усилили свой состав защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, а новым главным тренером назначили Андрея Мартина из Молдовы.

Еще стал известен бюджет клуба на 2025 год.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Тренер важнее игроков. "Ордабасы" выздоравливает или снова будет в кризисе?