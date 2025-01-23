Разгромом обернулся матч "Ордабасы" с московским ЦСКА

Шымкентский "Ордабасы" сыграл с московским ЦСКА на предсезонных сборах в ОАЭ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российского клуба.

Все голы были забиты в первом тайме. На шестой минуте отличился Иван Обляков. Кирилл Глебов на 32 минуте удвоил преимущество ЦСКА, а окончательный счет на 45 минуте установил Секу Койта.

Напомним, шымкентцы завершили сезон-2024 в КПЛ на четвертой строчке. ЦСКА в РПЛ ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице, набрав 31 очко.

Следующий матч "Ордабасы" проведет 29 января против узбекского АГМК.

Напомним, в декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.

Еще стал известен бюджет южан на 2025 год.