Чемпионку мира по боксу из Казахстана включили в рейтинг секс-див

Казахстанская боевая барби Ангелина Лукас вошла в топ-25 самых привлекательных женщин-боксеров мира по версии портала Vringe.com. Ее яркий образ и достижения на ринге не оставили равнодушными составителей рейтинга, которые назвали Ангелину "секс-дивой Казахстана". По их словам, она буквально затмила другую известную казахстанскую спортсменку Фирузу Шарипову, заставив фанатов бокса говорить именно о себе, передают Vesti.kz.

Лукас, выступающая в весовой категории до 52,2 кг, обладает внушительным послужным списком: на профессиональном ринге у нее 11 побед, из которых 5 боев завершились нокаутами, и 1 поражение.

Однако ее успехи начались еще в любительском боксе, где она трижды становилась чемпионкой Казахстана, завоевала Кубок мира и поднималась на пьедестал престижных международных турниров "Странджа" и "Кубок Босфора".

Несмотря на очевидный талант, Ангелина столкнулась с трудностями в национальной сборной Казахстана.

Конфликт с Федерацией бокса, возникший после решения отправить на чемпионат Азии другую спортсменку, стал переломным моментом в ее карьере.

Именно тогда Лукас решила перейти в профессионалы, чтобы продолжить развиваться и добиваться успеха.

Сегодня ее главным достижением на профессиональной арене является пояс чемпионки мира IBO в легчайшем весе.

Хотя этот титул не входит в список основных мировых поясов, он стал важной вехой в ее карьере.

Ангелина продолжает радовать поклонников не только своими победами, но и яркой внешностью, благодаря которой ее часто включают в рейтинги самых красивых спортсменок мира.

Напомним, что казахстанская боксерша Ангелина Лукас узналапроведения следующего боя на профессиональном ринге.