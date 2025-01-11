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Кәсіпқой бокс
Сегодня 15:51
 

Ангелина Лукас узнала дату своего боя после завоевания чемпионского пояса

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Ангелина Лукас узнала дату своего боя после завоевания чемпионского пояса ©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас узнала дату и место проведения следующего боя на профессиональном ринге, передает Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас узнала дату и место проведения следующего боя на профессиональном ринге, передает Vesti.kz.

По информации Box Rec она вернется на ринг в Москве 31 января. Поединок состоится в рамках вечера бокса IBA Championship Night. Имя соперницы пока не известно.


Лукас в профи идет с рекордом 11-1, 5 КО. В своем последнем бою Ангелина выиграла у Деборы Лопес, завоевав титул чемпионки мира IBO. Всего в прошлом году она провела шесть боев, три из которых она выиграла нокаутом. Ранее Лукас завоевала второстепенные пояса по версиям WIBF и WBF.

Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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