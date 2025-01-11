Ангелина Лукас узнала дату своего боя после завоевания чемпионского пояса

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас узнала дату и место проведения следующего боя на профессиональном ринге, передает Vesti.kz.

По информации Box Rec она вернется на ринг в Москве 31 января. Поединок состоится в рамках вечера бокса IBA Championship Night. Имя соперницы пока не известно.

Лукас в профи идет с рекордом 11-1, 5 КО. В своем последнем бою Ангелина выиграла у Деборы Лопес, завоевав титул чемпионки мира IBO. Всего в прошлом году она провела шесть боев, три из которых она выиграла нокаутом. Ранее Лукас завоевала второстепенные пояса по версиям WIBF и WBF.