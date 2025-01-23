"Астана" усилилась перед матчем со "Спартаком": он забивал "Манчестер Юнайтед"

Стал известен состав "Астаны" на предсезонные сборы в ОАЭ, который продлятся до 2 февраля, сообщают Vesti.kz.

В список Григория Бабаяна вошли 25 игроков. Отметим, что в составе столичного клуба на сборы отправился опытный защитник Дмитрий Шомко, который спустя четыре года вернулся в "Астану". В розыгрыше Лиги Европы 2019/20 Шомко в составе "Астаны" отличился в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:1).

На первом УТС столичный клуб сыграет лишь один матч. 2 февраля казахстанцы встретятся с московским "Спартаком".

Состав "Астаны" на сборах в ОАЭ:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен, Йосип Чондрич, Данила Карпиков, Мирас Амангельды;

Защитники: Абзал Бейсебеков, Ян Вороговский, Александр Марочкин, Кипрас Кажуколовас, Санжар Ануаров, Бранимир Калаица, Карло Бартолец, Марат Быстров, Дмитрий Шомко;

Полузащитники: Макс Эбонг, Марин Томасов, Эльхан Астанов, Назми Грипши, Нуралы Жаксылык, Станислав Басманов, Усман Камара, Арман Кенесов, Алекса Аманович;

Нападающие: Рамазан Каримов, Джеффри Чинеду, Ннамди Аханону.