Сенсацией обернулся матч обидчицы Рыбакиной на Australian Open

14-я ракетка мира из США Мэдисон Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв второго номера рейтинга WTA, польку Игу Швентек, передают Vesti.kz.

Киз проиграла первый сет - 5:7, после чего уверенно взяла второй - 6:1, а решающую третью партию выиграла на тай-брейке - 7:6 (10:8).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 37 минут.

В ходе игры Киз сделала семь эйсов и совершила четыре двойные ошибки, тогда как Швентек не отметилась подачами навылет при семи двойных ошибках.

🔓 She's done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday's final!