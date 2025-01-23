Сенсацией обернулся матч обидчицы Рыбакиной на Australian Open
14-я ракетка мира из США Мэдисон Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв второго номера рейтинга WTA, польку Игу Швентек, передают Vesti.kz.
14-я ракетка мира из США Мэдисон Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв второго номера рейтинга WTA, польку Игу Швентек, передают Vesti.kz.
Киз проиграла первый сет - 5:7, после чего уверенно взяла второй - 6:1, а решающую третью партию выиграла на тай-брейке - 7:6 (10:8).
Теннисистки провели на корте 2 часа и 37 минут.
В ходе игры Киз сделала семь эйсов и совершила четыре двойные ошибки, тогда как Швентек не отметилась подачами навылет при семи двойных ошибках.
Напомним, Киз в 1/8 финала победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
🔓 She's done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday's final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2025
В финале Australian Open-2025 американка сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая является действующей чемпионкой турнира.
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