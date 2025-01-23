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В Казахстане объявили о переходе игрока в португальский клуб

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В Казахстане объявили о переходе игрока в португальский клуб ©ФК "Женис"

"Женис" объявил об уходе португальского полузащитника Жоао Оливейры, который вернулся на родину и продолжит карьеру в футбольном клубе "Фафи", передают Vesti.kz.

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"Женис" объявил об уходе португальского полузащитника Жоао Оливейры, который вернулся на родину и продолжит карьеру в футбольном клубе "Фафи", передают Vesti.kz.

В прошлом сезоне Жоао принял участие в 13 матчах столичной команды во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В Португалии Оливейра также играл за "Пенафиел", "Академику де Визеу", "Визелу", "Ольяненсе", "Салгейруш", "Вильяверденсе", за границей - за польский "Заглембе" (Сосновец). 


В межсезонье "Женис" также покинули хорватский защитник Марин Беланчич, казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана.

При этом астанчане продлили контракт с полузащитником своей молодежной команды Николаем Горобченко, а еще подписали защитника сборной Казахстана Асхата Балтабекова.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Женис ФК Футбольные трансферы Футбол Португалия

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