Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб

31-летний защитник сборной Казахстана по футболу Асхат Балтабеков пополнил ряды столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

Асхат родился 6 ноября 1993 года. Является воспитанником талдыкорганской школы футбола. Свою профессиональную карьеру начал в 2010 году в дубле ФК "Жетысу". Практически всю свою профессиональную карьеру провел в составе родной команды, за исключением двух сезонов, когда успел поиграть за алматинский ЦСКА и шымкентский "Кыран".

С осени прошлого года начал вызываться в сборную Казахстана и принял участие в матчах против Словении и Норвегии.

В минувшем сезоне он провел за "Жетысу" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

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