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КПЛ
Вчера 14:37
 

Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб

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Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб ©КФФ

31-летний защитник сборной Казахстана по футболу Асхат Балтабеков пополнил ряды столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

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31-летний защитник сборной Казахстана по футболу Асхат Балтабеков пополнил ряды столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

Асхат родился 6 ноября 1993 года. Является воспитанником талдыкорганской школы футбола. Свою профессиональную карьеру начал в 2010 году в дубле ФК "Жетысу". Практически всю свою профессиональную карьеру провел в составе родной команды, за исключением двух сезонов, когда успел поиграть за алматинский ЦСКА и шымкентский "Кыран".

С осени прошлого года начал вызываться в сборную Казахстана и принял участие в матчах против Словении и Норвегии.

В минувшем сезоне он провел за "Жетысу" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Трансферы в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол Жетысу ФК Женис ФК

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