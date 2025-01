"Наполи" выбрал преемника для Кварацхелии

"Наполи" хочет подписать нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Германии по футболу Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодняшние прямые контакты между "Наполи" и Адейеми были положительными.

Пока ничего не согласовано, но контакты продолжаются, в то время как "Наполи" работает над сделкой с дортмундской "Боруссией" на сумму 45-50 миллионов евро.

"Боруссия" готова отпустить его. Все будет зависеть от самого игрока.

