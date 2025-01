ПСЖ объявил о трансфере Кварацхелии. Известны подробности

Крайний нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний грузинский футболист подписал контракт с парижским клубом до 2029 года.

Ранее он выступал за итальянский "Наполи», куда перешел в 2022 году. По данным СМИ, французский гранд заплатил за Кварацхелию 70 миллионов евро, не учитывая бонусов.

В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Его контракт с "Наполи» был действителен до лета 2027 года. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 85 миллионов евро.

Paris Saint-Germain is thrilled to welcome Khvicha Kvaratskhelia! The 23-year-old winger, set to wear the iconic number 7, becomes the first Georgian player in the club’s history.#WelcomeKvara ❤️💙 pic.twitter.com/K9mKyxK9vT