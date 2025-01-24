"Манчестер Сити" передумал покупать новую звезду

"Манчестер Сити" потерял интерес к форварду "Атлетика" и сборной Испании по футболу Нико Уильямсу, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "горожане" решили отказаться от него по разным причинам.

Первая из них заключается в том, что "Манчестер Сити" только что сделал важную инвестицию, купив Омара Мармуша из франкфуртского "Айнтрахта", на которого было потрачено почти 80 миллионов евро. Поэтому сейчас нет свободных средств для звезды "Атлетика" из Бильбао.

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Более того, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола откровенно разочаровался игрой испанца в этом сезоне, на него возлагались большие надежды после фантастического чемпионата Европы. Ожидалось, что он полностью раскроет свой потенциал и зарекомендует себя как один из лучших вингеров планеты, но реальность оказалась совсем другой, и он далек от своей лучшей версии, имея при этом весьма скромную статистику.

22-летний футболист смог забить лишь три гола и отдать пять результативных передач во всех соревнованиях, а кроме того, у него возникло множество физических проблем, из-за которых он пропустил почти половину игр. В связи с этим в "Манчестер Сити" решили выйти из борьбы за Нико Уильямса.

Отметим, что этой зимой "Манчестер Сити" подписал не только Омара Мармуша, но и защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. О его зарплате в английском клубе можно узнать здесь.

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