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Стала известна зарплата таланта из Узбекистана в "Манчестер Сити

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Стала известна зарплата таланта из Узбекистана в "Манчестер Сити ©ФК "Манчестер Сити"

Стало известно, сколько будет получать новичок "Манчестер Сити" - защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько будет получать новичок "Манчестер Сити" - защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz.

Нарзулла Сайдуллаев, приближенный к игроку источник, сообщил, что годовой оклад Хусанова в стане "горожан" составит порядка 3,5 миллиона евро (1,9 миллиарда тенге).

20 января "Сити" официально объявил о переходе Хусанова. Футболист заключил долгосрочное соглашение с английским клубом, рассчитанное до июня 2029 года. Контракт также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Сумма трансфера, по информации различных источников, оценивается в 40 миллионов евро.

Переход Абдукодира Хусанова в "Манчестер Сити" имеет историческое значение для узбекского футбола. 24-летний защитник стал первым представителем Узбекистана в английской премьер-лиге (АПЛ).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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Манчестер Сити Узбекистан АПЛ Футбол

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