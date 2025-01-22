Стала известна зарплата таланта из Узбекистана в "Манчестер Сити

Стало известно, сколько будет получать новичок "Манчестер Сити" - защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz.

Нарзулла Сайдуллаев, приближенный к игроку источник, сообщил, что годовой оклад Хусанова в стане "горожан" составит порядка 3,5 миллиона евро (1,9 миллиарда тенге).

20 января "Сити" официально объявил о переходе Хусанова. Футболист заключил долгосрочное соглашение с английским клубом, рассчитанное до июня 2029 года. Контракт также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Сумма трансфера, по информации различных источников, оценивается в 40 миллионов евро.

Переход Абдукодира Хусанова в "Манчестер Сити" имеет историческое значение для узбекского футбола. 24-летний защитник стал первым представителем Узбекистана в английской премьер-лиге (АПЛ).