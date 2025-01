Соперник Казахстана в отборе на ЧМ-2026 уволил тренера. Кто возглавит команду?

Французский специалист Руди Гарсия будет назначен новым главным тренером сборной Бельгии, сообщают Vesti.kz.

После отставки Доменико Тедеско на прошлой неделе, выбор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) пал на 60-летнего французского специалиста. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с Гарсией был подписан накануне.

Последним клубом тренера был итальянский "Наполи", который он покинул в 2023 году.

За свою карьеру возглавлял такие команды, как "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Рома", "Лион", "Марсель" и "Лилль".

🚨🇧🇪 Rudi Garcia signs in as new Belgium national team head coach, agreement done.



Contracts have been signed last night. pic.twitter.com/B3Dz5Y0iTe