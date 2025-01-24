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Соперник Казахстана в отборе на ЧМ-2026 уволил тренера. Кто возглавит команду?

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Соперник Казахстана в отборе на ЧМ-2026 уволил тренера. Кто возглавит команду? ©x.com/BelRedDevils

Французский специалист Руди Гарсия будет назначен новым главным тренером сборной Бельгии, сообщают Vesti.kz.

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Французский специалист Руди Гарсия будет назначен новым главным тренером сборной Бельгии, сообщают Vesti.kz.

После отставки Доменико Тедеско на прошлой неделе, выбор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) пал на 60-летнего французского специалиста. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с Гарсией был подписан накануне.

Последним клубом тренера был итальянский "Наполи", который он покинул в 2023 году.

За свою карьеру возглавлял такие команды, как "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Рома", "Лион", "Марсель" и "Лилль".

Напомним, сборная Бельгии сыграет в одной группе с командой Казахстана в отборе на ЧМ-2026. Соперники попали в группу J вместе с командами Уэльса, Лихтенштейна и Северной Македонии.

7 сентября команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией на выезде, а 15 ноября примет ее на своем поле.

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