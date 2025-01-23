"Ман Сити" объявил о контракте с "новым Салахом" за 75 миллионов

"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим сборной Египта Омаром Мармушем, который с 2023 года играл за франкфуртский "Айнтрахт", передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Отмечается, что это один из самых востребованных молодых нападающих в Европе, он способен играть на любом фланге атаки.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 75 миллионов евро.

"Этот день я никогда не забуду. Подписать контракт с "Манчестер Сити" - одной из лучших команд мира - это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере. Здесь у игроков есть все, что им нужно для совершенствования. Это было действительно заманчиво для меня, когда у меня появился шанс приехать сюда. И я не могу отрицать, что также хочу выигрывать трофеи. "Сити" был самым успешным клубом в Англии на протяжении многих, многих лет, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и победной культуре. Я хочу учиться у персонала и моих товарищей по команде, и я хочу стать ценным членом этой победной команды. Я с нетерпением жду возможности приступить к работе, встретиться с другими игроками и показать болельщикам "Манчестер Сити", на что я способен", - цитирует Омара пресс-служба клуба.

I’m here & I’m ready 🩵



It’s an absolute dream come true to join such an iconic team.



Let’s make history together 🤲🏽 @ManCity pic.twitter.com/gEs8kYKHl6 — Omar Marmoush (@OmarMarmoush) January 23, 2025

В карьере Мармуша также были немецкие "Штутгарт", "Санкт-Паули", "Вольфсбург" и египетский "Вади Дегла".

Отметим, что одной из звезд английской премьер-лиги является его партнер по национальной сборной Мохамед Салах, защищающий цвета "Ливерпуля".

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