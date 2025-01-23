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"Ман Сити" объявил о контракте с "новым Салахом" за 75 миллионов

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"Ман Сити" объявил о контракте с "новым Салахом" за 75 миллионов ©mancity.com

"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим сборной Египта Омаром Мармушем, который с 2023 года играл за франкфуртский "Айнтрахт", передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим сборной Египта Омаром Мармушем, который с 2023 года играл за франкфуртский "Айнтрахт", передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Отмечается, что это один из самых востребованных молодых нападающих в Европе, он способен играть на любом фланге атаки.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 75 миллионов евро.

"Этот день я никогда не забуду.

Подписать контракт с "Манчестер Сити" - одной из лучших команд мира - это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере.

Здесь у игроков есть все, что им нужно для совершенствования. Это было действительно заманчиво для меня, когда у меня появился шанс приехать сюда.

И я не могу отрицать, что также хочу выигрывать трофеи. "Сити" был самым успешным клубом в Англии на протяжении многих, многих лет, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и победной культуре. Я хочу учиться у персонала и моих товарищей по команде, и я хочу стать ценным членом этой победной команды.

Я с нетерпением жду возможности приступить к работе, встретиться с другими игроками и показать болельщикам "Манчестер Сити", на что я способен", - цитирует Омара пресс-служба клуба.

В карьере Мармуша также были немецкие "Штутгарт", "Санкт-Паули", "Вольфсбург" и египетский "Вади Дегла".

Отметим, что одной из звезд английской премьер-лиги является его партнер по национальной сборной Мохамед Салах, защищающий цвета "Ливерпуля".

Ранее "горожане" подписали таланта из Узбекистана.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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