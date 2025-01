"Ман Сити" объявил о контракте с "новым Салахом" за 75 миллионов

"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим сборной Египта Омаром Мармушем, который с 2023 года играл за франкфуртский "Айнтрахт", передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Отмечается, что это один из самых востребованных молодых нападающих в Европе, он способен играть на любом фланге атаки.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 75 миллионов евро.

I’m here & I’m ready 🩵



It’s an absolute dream come true to join such an iconic team.



Let’s make history together 🤲🏽 @ManCity pic.twitter.com/gEs8kYKHl6