Ламин Ямаль получил признание. Побьет рекорд Месси?

Ламин Ямаль признан лучшим игроком "Барселоны" по итогам прошлого сезона. Он получил престижную награду имени Альдо Ровиры. Лауреата выбирали жюри из представителей различных СМИ, передают Vesti.kz.

Лучшей футболисткой прошлого сезона стала Айтана Бонмати.

Для Ямаля это первое такое признание в карьере. Абсолютным рекордсменом остается аргентинский футболист Лионель Месси, который завоевывал этот приз шесть раз.

Премия имени Альдо Ровиры вручается уже 15-й год подряд. Она была учреждена бывшим директором "Барселоны" Хосепом Луисом Ровирой в память о своем сыне Альдо, погибшем в результате несчастного случая в 2009 году в возрасте 37 лет.

Another award for Lamine Yamal and Aitana Bonmatí 🤩https://t.co/f5qsGHLBz5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2025

17-летний Ямаль начал вызываться в основной состав "Барселоны" в 2023 году при бывшем тренере Хави. С того момента вингер серьезно прогрессировал, установив ряд рекордов и выиграв со сборной Испании чемпионат Европы-2024 в Германии. Также его трансферная стоимость выросла с 25 миллионов евро до 180.

В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел за "сине-гранатовых" 17 матчей, забил пять мячей м отдал девять результативных передач.

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