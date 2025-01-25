Аутсайдер КПЛ взял на сборы форварда сборной Казахстана
ФК "Туран" огласил состав на УТС в Турции, включив в команду известного казахстанского нападающего Абылайхана Жумабека, передают Vesti.kz.
ФК "Туран" огласил состав на УТС в Турции, включив в команду известного казахстанского нападающего Абылайхана Жумабека, передают Vesti.kz.
Бывший игрок "Тараза", "Актобе" и "Жетысу" отправится на сборы с туркестанским клубом. Кроме того, в составе "Турана" присутствует полузащитник Абинур Нурымбет в последние годы выступавший в чемпионатах Узбекистана и Беларуси.
Состав "Турана" на сборы в Турции.
Вратари: Тимурбек Закиров, Мирас Мухамбетжанулы;
Защитники: Саги Маликайдар, Карам Султанов, Алишер Кажыгалиев, Ерасыл Темирши, Нуралы Мамырбаев, Даниал Жанбаев, Шерхан Асанбек, Аскар Сатышев;
Полузащитники: Аслудин Хаджиев, Абинур Нурымбет, Дамир Нуредилов, Багдат Жиенбай, Куаныш Дуйсенбекулы, Турар Асанбек, Нурдаулет Серик, Алмат Мелсулы, Динмухаммед Серикулы;
Нападающие: Абылайхан Жумабек, Ерасыл Сарсенбай, Лука Згурский, Елиор Рахимов.
Отметим, что ранее "Туран" объявил о назначении на пост главного тренера Виталия Жуковского. Белорусский специалист в прошедшие три сезона работал в "Атырау".
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