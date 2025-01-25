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Аутсайдер КПЛ взял на сборы форварда сборной Казахстана

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Аутсайдер КПЛ взял на сборы форварда сборной Казахстана ©КФФ

ФК "Туран" огласил состав на УТС в Турции, включив в команду известного казахстанского нападающего Абылайхана Жумабека, передают Vesti.kz

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ФК "Туран" огласил состав на УТС в Турции, включив в команду известного казахстанского нападающего Абылайхана Жумабека, передают Vesti.kz

Бывший игрок "Тараза", "Актобе" и "Жетысу" отправится на сборы с туркестанским клубом. Кроме того, в составе "Турана" присутствует полузащитник Абинур Нурымбет в последние годы выступавший в чемпионатах Узбекистана и Беларуси. 

Состав "Турана" на сборы в Турции. 

Вратари: Тимурбек Закиров, Мирас Мухамбетжанулы; 

Защитники: Саги Маликайдар, Карам Султанов, Алишер Кажыгалиев, Ерасыл Темирши, Нуралы Мамырбаев, Даниал Жанбаев, Шерхан Асанбек, Аскар Сатышев; 

Полузащитники: Аслудин Хаджиев, Абинур Нурымбет, Дамир Нуредилов, Багдат Жиенбай, Куаныш Дуйсенбекулы, Турар Асанбек, Нурдаулет Серик, Алмат Мелсулы, Динмухаммед Серикулы; 

Нападающие: Абылайхан Жумабек, Ерасыл Сарсенбай, Лука Згурский, Елиор Рахимов.

Отметим, что ранее "Туран" объявил о назначении на пост главного тренера Виталия Жуковского. Белорусский специалист в прошедшие три сезона работал в "Атырау". 

 

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