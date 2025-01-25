Казахстанский нападающий забил гол за российский клуб

Артур Шушеначев отметился голом в товарищеском матче в составе российского "Сочи". Соперниками выступили игроки дублирующего состава клуба, передают Vesti.kz.

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Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "основы". На 33-й минуте счет открыл Павел Мелешин, а на 68-й голом отметился казахстанец Шушеначев, установив окончательный результат на табло.

26-летний Шушеначев играет за "Сочи" с сентября, на правах аренды из израильского "Хапоэля Беэр-Шева". В 11 официальных матчах за российский клуб он забил два гола.

В октябре 2024 года Артур впервые за два с половиной года сыграл в футболке сборной Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче Лиги наций против Австрии (0:4).

В таблице второго дивизиона России "Сочи" занимает четвертое место, набрав 37 очков после 21 тура.