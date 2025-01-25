Перспективный казахстанец забил в первом матче за европейский клуб

21-летний казахстанский нападающий Алишер Рахимжанов отличился в первом же товарищеском матче в составе белорусского "Молодечно". Соперниками по спаррингу были футболисты минского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой минчан со счетом 2:1. Рахимжанов вышел на замену и отличился единственным голом своей команды на 74-й минуте.

Алишер является уроженцем Алматы и воспитанником академии "Кайрата". В прошлом сезоне играл за "Алтай" и "Хан-Тенгри". В 22 матчах первой лиги-2024 забил пять голов и сделал два ассиста.

В прошлом Рахимжанов играл за юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

В другом товарищеском матче между белорусскими командами случился победный камбэк казахстанца.