Черчесова могут уволить из сборной Казахстана. Подробности

Отставка главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова все еще возможна. Об этом стало известно Metaratings.ru.

По сведениям источника, в КФФ уже есть шорт-лист из кандидатов на замену российскому наставнику. В нем есть другие иностранные тренеры.

Среди факторов, которые могут привести к досрочному прекращению сотрудничества с Черчесовым, называют внутренние изменения в руководстве КФФ и казахстанского футбола в целом.

Отметим, что Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. При нем команда провела шесть официальных матчей, в которых добыла одну ничью и потерпела пять поражений (общий счет - 0:15). Осенью команда вылетела из дивизиона В Лиги наций.

Напомним, что в декабре был избран новый президентк КФФ Марат Омаров. Черчесов уже рассказал о встрече и разговоре с руководителем: