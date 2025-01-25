Черчесова могут уволить из сборной Казахстана. Подробности
Отставка главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова все еще возможна. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Отставка главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова все еще возможна. Об этом стало известно Metaratings.ru.
По сведениям источника, в КФФ уже есть шорт-лист из кандидатов на замену российскому наставнику. В нем есть другие иностранные тренеры.
Среди факторов, которые могут привести к досрочному прекращению сотрудничества с Черчесовым, называют внутренние изменения в руководстве КФФ и казахстанского футбола в целом.
Отметим, что Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. При нем команда провела шесть официальных матчей, в которых добыла одну ничью и потерпела пять поражений (общий счет - 0:15). Осенью команда вылетела из дивизиона В Лиги наций.
Напомним, что в декабре был избран новый президентк КФФ Марат Омаров. Черчесов уже рассказал о встрече и разговоре с руководителем:
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