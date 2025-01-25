Хусанов в старте? "Манчестер Сити" объявил состав на матч АПЛ с "Челси"

Узбекский новичок "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов появится в стартовом составе на матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Челси". Встреча начнется в 22:30 по казахстанскому времени, сообщают Vesti.kz.

Это будет первый матч 20-летнего защитника в составе манчестерского клуба. Англичане подписали его за 40 миллионов евро, выкупив контракт у французского

На территории Казахстана прямую трансляцию игру осуществит телеканал Setanta Sports 1.