"Реал" узнал отличные новости из Ла Лиги

Мадридский "Атлетико" потерял очки во втором матче Ла Лиги подряд. В 21-м туре команда принимала на своем поле "Вильярреал", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Мадриде завершилась ничейным исходом - 1:1. На 29-й минуте гости вышли вперед - пенальти реализовал Жерар Морено. Хозяева смогли отыграть отставание усилиями Самуэля Лино на 58-й минуте. Больше голов не случилось.

Теперь в активе у "Атлетико", идущего на втором месте, 45 очков. Команда упустила возможность опередить лидирующий "Реал" (46). Что касается "Вильярреала", то команда с 34 баллами замыкает топ-5.

Таким образом "Реал", который этой ночью, в 01:00, сыграет в гостях с "Вальядолидом", останется в лидерах Ла Лиги при любом исходе.

Отметим, что это вторая кряду осечка матрасников в чемпионате. В прошлом туре команда неожиданно проиграла "Леганесу" (0:1).