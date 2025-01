Сенсация случилась в матче "Атлетико" с незабитым пенальти

Футболисты мадридского "Атлетико" сенсационно проиграли "Леганесу" в 20-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Леганесе на стадионе "Бутарке", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, у которых решающий гол на 49-й минуте забил Матия Настасич.

При этом "матрасники" могли избежать поражения, но Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90-й минуте.

