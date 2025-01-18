Сенсация случилась в матче "Атлетико" с незабитым пенальти
Футболисты мадридского "Атлетико" сенсационно проиграли "Леганесу" в 20-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.
Футболисты мадридского "Атлетико" сенсационно проиграли "Леганесу" в 20-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Леганесе на стадионе "Бутарке", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, у которых решающий гол на 49-й минуте забил Матия Настасич.
При этом "матрасники" могли избежать поражения, но Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90-й минуте.
Этим самым у "Атлетико" прервалась 15-я матчевая победная серия во всех турнирах. Она была самой длинной в истории клуба.
All over in Leganés. pic.twitter.com/7E7X02ZNBT— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 18, 2025
"Атлетико" с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Однако его может обойти "Реал" (43), если завтра обыграет на своем поле "Лас-Пальмас". "Леганес", набрав 22 балла, располагается на промежуточной 15-й строчке.
25 января "Атлетико" сыграет дома с "Вильярреалом", а на следующий день "Леганес" встретится в гостях с
"Атлетиком" из Бильбао.
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