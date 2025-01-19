Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

"Барселона" не смогла одержать победу в матче 20-го тура Ла Лиги. В гостях каталонцы играли с "Хетафе", сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Хетафе", завершился ничьей со счетом 1:1. На девятой минуте фавориты вышли вперед благодаря голу Жюля Кунде, но на 34-й Мауро Арамбарри сравнял счет. Больше голов в этой игре не было.

После этой осечки на счету "Барселоны" 39 очков. Они отстают от лидирующего "Атлетико" (44) на пять баллов, а также на четыре очка от имеющего матч в запасе "Реала" (43).

"Хетафе" же набрал 20-е очко в турнирной таблице. Клуб располагается на 16-м месте в чемпионате.

Добавим, что уже во вторник, 21 января, "Барселона" продолжит свой путь в общем этапе Лиги чемпионов. Команда сыграет в гостях с португальской "Бенфикой".

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