Прямая трансляция матча Аймбетова против топ-клуба Турции
Сегодня, 19 января, пройдут матчи 20-го тура чемпионата Турции. "Адана Демирспор" на своем поле примет "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 19 января, пройдут матчи 20-го тура чемпионата Турции. "Адана Демирспор" на своем поле примет "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.
Встреча между клубом Абата Аймбетова, замыкающим турнирную таблицу первенства (5 очков), и идущим на втором месте "Фенербахче" (42) начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
В прямом эфире ее покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan. Начало трансляции - в 20:55.
Отметим, что "Адана" идет на серии из двух поражений, а последний гол команды забил как раз Аймбетов еще в декабре прошлого года.
У "Фенербахче" же беспроигрышная серия из пяти матчей, а три последние игры стамбульцы выиграли.
В этом сезоне 29-летний казахстанский нападающий Аймбетов провел за турецкий клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.
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