Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 15:25
 

Куат не смог договориться с новым клубом

  Комментарии

Поделиться
Куат не смог договориться с новым клубом ©ФК "Астана"

Экс-полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не перейдет в столичный "Женис". В межсезонье опытный игрок покинул "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Экс-полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не перейдет в столичный "Женис". В межсезонье опытный игрок покинул "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает источник, 32-летний футболист не смог договориться с "Женисом" по поводу контракта. Теперь Исламбек, на счету которого 64 матча и шесть голов за сборную Казахстана, может перебраться в "Жетысу".

Ранее полузащитник играл за "Астану", "Окжетпес", "Актобе" и "Кайрат" на родине, а также за "Оренбург" и "Химки" в чемпионате России.

Футбол Межсезонье в КПЛ КПЛ Казахстан Куат Исламбек Сборная РК по футболу Астана ФК Женис ФК Жетысу ФК Окжетпес ФК Актобе ФК Кайрат ФК Оренбург ФК Химки ФК

Реклама

Живи спортом!