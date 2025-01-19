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На сборы "Астаны" прибыл игрок сборной Казахстана. За него боролся "Ордабасы"

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На сборы "Астаны" прибыл игрок сборной Казахстана. За него боролся "Ордабасы" ©ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов находится в ОАЭ, где проходит стартовые сборы ФК "Астана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов находится в ОАЭ, где проходит стартовые сборы ФК "Астана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 24-летнего футболиста закончился контракт с "Астаной", но столичный клуб предложил игроку новое соглашение и вероятно Эльхан его примет, поскольку он прибыл на первый сбор столичного клуба. 

Ранее стало известно что, в возвращении игрока заинтересован "Ордабасы". Это подтверждал президент шымкентского клуба Асхат Сейсембек.

По итогам прошлого сезона Астанов сыграл 32 матча за "Астану" во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами.

Первые тренировочные сборы "Астаны" продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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