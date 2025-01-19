Клуб из Азербайджана подписал вратаря сборной Казахстана

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал контракт с вратарем сборной Казахстана Стасом Покатиловым, сообщаютVesti.kz.

По информации азербайджанских СМИ, "Сабах" пришел к соглашению с опытным казахстанским вратарем. 32-летний голкипер ранее уже выступал в зарубежном чемпионате, в 2016 году Покатилов играл за российский "Ростов".

В сезоне-2024 Покатилов был признан лучшим вратарем чемпионата Казахстана, в 23 матчах у него 11 игр без пропущенных мячей. Кроме того, в прошедшем году голкипер сумел вернуть себе статус первого номера в сборной Казахстана.

Покатилов - воспитанник уральского "Акжайыка". Также защищал цвета "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

"Сабах" - серебряный (2022/23) и бронзовый призер (2023/24) азербайджанской премьер-лиги.