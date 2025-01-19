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Прямая трансляция матча "Актобе" против четырехкратных чемпионов из Европы

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Прямая трансляция матча "Актобе" против четырехкратных чемпионов из Европы ©ФК "Актобе"

Сегодня, 19 января, "Актобе" проведет свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Белеке (Турция). Соперником выступит четырехкратный чемпион Болгарии - софийский "Локомотив", передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 19 января, "Актобе" проведет свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Белеке (Турция). Соперником выступит четырехкратный чемпион Болгарии - софийский "Локомотив", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 18:00 по казахстанскому времени (изначально - в 19:00, но планы изменились - Прим. автора) и будет показана в прямом эфире на телеканале Q Football.


"Актобе" является пятикратным чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок Казахстана и заняли третье место в КПЛ. 22 февраля клуб поборется за Суперкубок Казахстана - в Астане их ждет матч с "Кайратом".

Что касается "Локомотива", то в текущем сезоне команда занимает 13-е место из 16 в чемпионате Болгарии.

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