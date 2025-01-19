Перестрелкой в пять голов обернулся матч "Аталанта" - "Наполи"

В 21-м туре итальянской Серии А лидирующий "Наполи" в гостях играл с "Аталантой". За 90 минут команды забили пять голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо на поле "Аталанты" и завершилась победой неаполитанских гостей со счетом 3:2. На 16-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Матео Ретеги, но еще до конца перерыва "Наполи" не только сравнял счет, но и вышел впереди после голов Маттео Политано (27') и Скотта Мактоминея (40').

Второй тайм включил в себя еще два взятия ворот. На 55-й минуте Адемола Лукман вновь восстановил статус-кво. Однако на 78-й минуте победу неаполитанцам принес точный удар Ромелу Лукаку - 2:3.

Таким образом "Наполи" упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 50 очков. Правда, у "Интера", отстающего на шесть баллов, есть два матча в запасе.

"Аталанта" же замыкает топ-3 с 43 баллами в активе. Команда лишилась возможность сократить отставание от лидеров.

Отметим, что это был первый матч "Наполи" после официального объявления о продаже Хвичи Кварацхелии в ПСЖ.