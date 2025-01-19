Осечкой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ

Лондонский "Арсенал" потерял очки в матче 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле команда принимала "Астон Виллу", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась боевой ничьей - 2:2. Причем канониры вели в два мяча после голов Габриэла Мартинелли (35') и Кая Хаверца (55'). Но это не сломило бирмингемцев, которые отыгрались усилиями Юри Тилеманса (60') и Олли Уоткинса (68').

"Арсенал" продолжает занимать второе место в таблице АПЛ, имея 44 очка. Отставание от имеющего матч в запасе "Ливерпуля" составляет шесть баллов.

Что касается "Астон Виллы", то клуб занимает седьмое место с 36 пунктами.