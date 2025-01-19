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Осечкой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ

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Осечкой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ ©ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" потерял очки в матче 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле команда принимала "Астон Виллу", передают Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" потерял очки в матче 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле команда принимала "Астон Виллу", передают Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась боевой ничьей - 2:2. Причем канониры вели в два мяча после голов Габриэла Мартинелли (35') и Кая Хаверца (55'). Но это не сломило бирмингемцев, которые отыгрались усилиями Юри Тилеманса (60') и Олли Уоткинса (68').

"Арсенал" продолжает занимать второе место в таблице АПЛ, имея 44 очка. Отставание от имеющего матч в запасе "Ливерпуля" составляет шесть баллов.

Что касается "Астон Виллы", то клуб занимает седьмое место с 36 пунктами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
8 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
9 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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