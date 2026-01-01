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Олли Уоткинс

Англия  Англия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
30 декабря 1995
Команды
Англия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Англия

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
62


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