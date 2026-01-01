Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Жюль Кунде

Жюль Кунде

Франция  Франция   Бенин  Бенин  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
12 ноября 1998
Команды
Франция
Вид спорта
Футбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Франция

Игры
1

Мин
90

Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа

Команда
Франция

Игры
1

Мин
90

Лига Европы 2022/23

Команда
Барселона

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Мин
90

Чемпионат мира 2022

Команда
Франция

Игры
6

Желтые карточки
1

Мин
480

Лига чемпионов 2023/24

Команда
Барселона

Игры
8

Желтые карточки
1

Мин
720

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Франция

Игры
6

Мин
540

Чемпионат мира 2026

Команда
Франция

Игры
1

Мин
90


Реклама


Реклама



Живи спортом!