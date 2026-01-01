Жюль Кунде
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Франция
Игры
1
Мин
90
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
Команда
Франция
Игры
1
Мин
90
Лига Европы 2022/23
Команда
Барселона
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Мин
90
Чемпионат мира 2022
Команда
Франция
Игры
6
Желтые карточки
1
Мин
480
Лига чемпионов 2023/24
Команда
Барселона
Игры
8
Желтые карточки
1
Мин
720
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Франция
Игры
6
Мин
540
Чемпионат мира 2026
Команда
Франция
Игры
1
Мин
90