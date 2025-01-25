Узбекский новичок "Манчестер Сити" "привез" гол через 120 секунд после начала матча. Видео

Новичок "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов стал виновником быстрого гола в домашнем матче против "Челси" (0:1, первый тайм). Встреча проходит в рамках 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На отметки 02:00 с начала матча 20-летний оборонец допустил грубую ошибку. Сначала занял неверную позицию и не смог принять мяч в воздухе, а затем неудачно скинул головой в сторону голкипера, подарив мяч сопернику. Игроки "Челси" не могли не воспользоваться ошибкой - Нони Мадуэке забил гол.

"Манчестер Сити" купил Хусанова за 40 миллионов евро у французского "Ланса". Это его первая игра в команде Пепа Гвардиолы.

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