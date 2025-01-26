Узбекский талант узнал последствия "привоза" гола в ворота "Манчестер Сити"

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую над "Челси" в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля дебютировал Абдукодир Хусанов, узбекский талант не справился с волнением и уже на 3-й минуте "привез" гол в собственные ворота, сделав неудачную скидку своему вратарю Эдерсону, а уже на 4-й минуте заработал предупреждение. Благо, "Манчестер Сити" не сломался и впоследствии не только отыгрался, но и вырвал победу. А Хусанов был заменен на 54-й минуте.

За отведенное время на поле Абдукодир получил самую низкую оценку среди своих одноклубников от Flashscore - 6.5, самой же высокой удостоился норвежский форвард Эрлинг Холанд - 8.1.

Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января, подписав контракт до 30 июня 2029 года. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

В 24-м туре, 2 февраля, "Манчестер Сити" отправится в гости к "Арсеналу", а "Челси" на следующий день примет дома "Вест Хэм".