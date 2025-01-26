Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 07:27
 

Узбекский талант узнал последствия "привоза" гола в ворота "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Узбекский талант узнал последствия "привоза" гола в ворота "Манчестер Сити" ©x.com/ManCity

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую над "Челси" в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую над "Челси" в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля дебютировал Абдукодир Хусанов, узбекский талант не справился с волнением и уже на 3-й минуте "привез" гол в собственные ворота, сделав неудачную скидку своему вратарю Эдерсону, а уже на 4-й минуте заработал предупреждение. Благо, "Манчестер Сити" не сломался и впоследствии не только отыгрался, но и вырвал победу. А Хусанов был заменен на 54-й минуте.

За отведенное время на поле Абдукодир получил самую низкую оценку среди своих одноклубников от Flashscore - 6.5, самой же высокой удостоился норвежский форвард Эрлинг Холанд - 8.1.

Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января, подписав контракт до 30 июня 2029 года. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

В 24-м туре, 2 февраля, "Манчестер Сити" отправится в гости к "Арсеналу", а "Челси" на следующий день примет дома "Вест Хэм".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Манчестер Сити АПЛ Футбол Узбекистан

Реклама

Живи спортом!