Роналду сделал признание о Месси

Известный британский журналист Пирс Морган вспомнил разговор с португальским нападающим Криштиану Роналду, сделавшим признание о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, передают Vesti.kz.

"У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы ужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это была действительно замечательная беседа, и он мне очень нравится как человек.

Он невероятно уважительно отзывался о Месси, и я спросил его: "Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?".

Он ответил: "Месси, но ты задаешь неправильный вопрос, не спрашивай меня, кто лучший игрок...". Так что это меня рассмешило.

Но потом он заговорил об их соперничестве и о разнице между ними и многими другими великими игроками, такими как Роналдо, Роналдинью, Джордж Бест, Пол Гаскойн, и сказал, что разница заключается в продолжительности их с Месси карьеры.

Месси и Роналду уже 18-19 лет находятся на вершине своей игры, и это свидетельствует об их необычайной самоотдаче, потрясающей физической форме и их соперничестве, которое, без сомнения, заставляет друг друга достигать все больших высот. Я думаю, что это одно из величайших соперничеств в любом виде спорта, так что нам очень повезло, что они есть", - приводит слова Моргана Give me Sport.

Сейчас Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср", а Месси - за американский "Интер Майами".

При этом аргентинец является абсолютным рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" - 8 против 5 у португальца.

В Европе Криштиану также играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Лео - за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".