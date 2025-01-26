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Стала известна реакция Винисиуса на первый хет-трик Мбаппе в "Реале"

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Стала известна реакция Винисиуса на первый хет-трик Мбаппе в "Реале" ©ФК "Реал" Мадрид

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в социальных сетях выразил восхищение игрой своего одноклубника Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик в матче против "Вальядолида" (3:0) в рамках 21-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в социальных сетях выразил восхищение игрой своего одноклубника Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик в матче против "Вальядолида" (3:0) в рамках 21-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Винисиус разместил видео празднования третьего гола Мбаппе и написал: "3х. Мне нравится такое празднование".

Напомним, что Мбаппе стал частью "королевского" клуба летом 2024 года, перейдя из "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний француз демонстрирует впечатляющую форму: в 19 матчах за "сливочных" он забил 15 голов и отдал две результативные передачи.


Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Ла Лига

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