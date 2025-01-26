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Самородов? Игрок "Ахмата" решил бойкотировать зимние сборы

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Самородов? Игрок "Ахмата" решил бойкотировать зимние сборы ©

Стало известно об отсутствии бразильского полузащитника Камило на сборах грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

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Стало известно об отсутствии бразильского полузащитника Камило на сборах грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

25-летний легионер до сих пор не присоединился к команде, которая готовится к сезону в Турции.

По информации Metaratings, Камило намерен покинуть грозненский клуб ради перехода в одну из команд второго дивизиона Испании. В связи с этим "Ахмат" уже начал поиски замены в опорную зону.

Напомним, что Камило присоединился к "Ахмату" летом 2023 года. За это время он провел 50 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Сейчас команда занимает 15-е место в таблице РПЛ и находится в зоне прямого вылета, что делает ситуацию вокруг клуба еще более напряженной.

Отметим, что в составе грозненского клуба выступает вингер сборной Казахстана Максим Самородов.

Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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Ахмат ФК Самородов Максим Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

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