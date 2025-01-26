Самородов? Игрок "Ахмата" решил бойкотировать зимние сборы
Стало известно об отсутствии бразильского полузащитника Камило на сборах грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.
Стало известно об отсутствии бразильского полузащитника Камило на сборах грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.
25-летний легионер до сих пор не присоединился к команде, которая готовится к сезону в Турции.
По информации Metaratings, Камило намерен покинуть грозненский клуб ради перехода в одну из команд второго дивизиона Испании. В связи с этим "Ахмат" уже начал поиски замены в опорную зону.
Напомним, что Камило присоединился к "Ахмату" летом 2023 года. За это время он провел 50 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
Сейчас команда занимает 15-е место в таблице РПЛ и находится в зоне прямого вылета, что делает ситуацию вокруг клуба еще более напряженной.
Отметим, что в составе грозненского клуба выступает вингер сборной Казахстана Максим Самородов.
Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.
РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".
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