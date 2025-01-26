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"Салом, Қозоғистон!" Футболисты "Пахтакора" устроили драку перед матчем с "Актобе"

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"Салом, Қозоғистон!" Футболисты "Пахтакора" устроили драку перед матчем с "Актобе" ©instagram.com/pakhtakor_fc/

Журналист Александр Троицкий в своем телеграм-канале поведал о потасовке, которая произошла во время матча ташкентского "Пахтакора" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

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Журналист Александр Троицкий в своем телеграм-канале поведал о потасовке, которая произошла во время матча ташкентского "Пахтакора" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

"Футболисты ташкентского "Пахтакора" и сербского "Раднички Ниш" устроили потасовку в товарняке на сборах в Турции. Матч пришлось прервать.

Если вдруг кому интересно, в футболе сербы победили со счетом 2:1.

Кстати, сегодня "Пахтакор" играет с "Актобе".

Салом, Қозоғистон! - пишет пресс-служба ташкентского клуба", - написал Троицкий.

Матч "Актобе" и "Пахтакора" состоится в 19:00 по казахстанскому времени.

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