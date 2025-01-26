"Салом, Қозоғистон!" Футболисты "Пахтакора" устроили драку перед матчем с "Актобе"

Журналист Александр Троицкий в своем телеграм-канале поведал о потасовке, которая произошла во время матча ташкентского "Пахтакора" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

"Футболисты ташкентского "Пахтакора" и сербского "Раднички Ниш" устроили потасовку в товарняке на сборах в Турции. Матч пришлось прервать. Если вдруг кому интересно, в футболе сербы победили со счетом 2:1. Кстати, сегодня "Пахтакор" играет с "Актобе". Салом, Қозоғистон! - пишет пресс-служба ташкентского клуба", - написал Троицкий.

Матч "Актобе" и "Пахтакора" состоится в 19:00 по казахстанскому времени.