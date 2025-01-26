Месси решил вернуться в Барселону. Известны подробности
Известная журналистка Янина Латорре, близкая к семье Лионеля Месси, поделилась интригующей информацией о будущем аргентинской легенды, сообщают Vesti.kz.
Известная журналистка Янина Латорре, близкая к семье Лионеля Месси, поделилась интригующей информацией о будущем аргентинской легенды, сообщают Vesti.kz.
По её словам, Месси собирается вернуться в Барселону. Однако речь идёт не о футбольном клубе, а о городе, который станет его постоянным домом после завершения карьеры.
- Месси сказал мне, что когда закончит работу здесь (в Майами), то вернется в Барселону, - слова Латорре приводит La Nacion.
- Не рассматривает ли Лео возможность остаться в Майами?
- Он сказал: "Нет, мое место там".
Напомним, что текущий контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года.
Добавим, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 году. Также в карьере форварда "Интер Майами" был французский ПСЖ.
Реклама