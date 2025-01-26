Криштиану Роналду привели в пример в 39 лет
бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" Эммануэль Адебайор поделился своим восхищением железным менталитетом португальца, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.
бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" Эммануэль Адебайор поделился своим восхищением железным менталитетом португальца, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.
Тоголезец отметил его невероятную целеустремленность и стремление к совершенству.
"Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. Зачем? На три-четыре часа раньше! Я сказал себе, что нужно оставить его в его собственном мире, чтобы он мог наслаждаться футболом и своей карьерой. А сегодня ему 40 лет, он все еще на элитном уровне, играет в футбол, на вершине...
За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Для меня возможность поиграть с ним, даже если это продлилось всего шесть месяцев…
Он знает, с каким уважением я отношусь к его менталитету, к нему как к личности, к его характеру. Он всегда хотел быть лучшим. И для меня это невероятно", - сказал бывший нападающий "Реала" и "Ман Сити".
Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Также в его карьере были португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус". Сейчас он играет за саудовский "Аль-Наср".
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