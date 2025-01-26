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КПЛ
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Гол звездного нападающего решил исход матча "Актобе" - "Пахтакор"

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Гол звездного нападающего решил исход матча "Актобе" - "Пахтакор" ©ФК "Пахтакор"

Состоялся контрольный матч на сборах в Турции между "Актобе" и ташкентским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz.

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Состоялся контрольный матч на сборах в Турции между "Актобе" и ташкентским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Узбекистана. Единственный гол на 52-й минуте забил экс-форвард "Актобе" и "Тобола" Игорь Сергеев.

Напомним, форвард из Узбекистана выступал в КПЛ с 2021 по 2023 год. За казахстанские клубы во всех турнирах он провел 84 матча, в которых забил 33 гола и отдал пять ассистов.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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