Гол звездного нападающего решил исход матча "Актобе" - "Пахтакор"

Состоялся контрольный матч на сборах в Турции между "Актобе" и ташкентским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Узбекистана. Единственный гол на 52-й минуте забил экс-форвард "Актобе" и "Тобола" Игорь Сергеев.

Напомним, форвард из Узбекистана выступал в КПЛ с 2021 по 2023 год. За казахстанские клубы во всех турнирах он провел 84 матча, в которых забил 33 гола и отдал пять ассистов.