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Матч чемпионата Турции с участием Аймбетова обернулся пятью голами

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Матч чемпионата Турции с участием Аймбетова обернулся пятью голами ©x.com/AdsKulubu

Клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор" провел очередной матч Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

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Клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор" провел очередной матч Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча 21 тура национального первенства в Ризе завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

На 30-й минуте Ибраим Олавойин на 30-й минуте вывел хозяев поля вперед.

В дебюте второго тайма на 47-й минуте Али Соу удвоил преимущество клуба из Ризе.

Буэньямин Балат из "Адана Демирспор" на 52-й минуте размочил счет для своего клуба.

Впрочем, Рашид Геззаль на 69-й минуте с пенальти сделал счет 3:1. А окончательный результат на 83 минуте установил Маестро.

Что касается Аймбетова, то казахстанец вышел в стартовом составе и был заменен на 91 минуте.

"Адана Демирспор" по-прежнему имеет пять очков и замыкает турнирную таблицу. У "Ризеспора" 27 баллов и восьмая строчка в чемпионате Турции.

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