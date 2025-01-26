Матч чемпионата Турции с участием Аймбетова обернулся пятью голами
Клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор" провел очередной матч Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова "Адана Демирспор" провел очередной матч Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.
Встреча 21 тура национального первенства в Ризе завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
На 30-й минуте Ибраим Олавойин на 30-й минуте вывел хозяев поля вперед.
В дебюте второго тайма на 47-й минуте Али Соу удвоил преимущество клуба из Ризе.
Буэньямин Балат из "Адана Демирспор" на 52-й минуте размочил счет для своего клуба.
Впрочем, Рашид Геззаль на 69-й минуте с пенальти сделал счет 3:1. А окончательный результат на 83 минуте установил Маестро.
Что касается Аймбетова, то казахстанец вышел в стартовом составе и был заменен на 91 минуте.
⏹️ Maç sonucu#ÇRSvADS pic.twitter.com/VlQavAfFxy— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 26, 2025
"Адана Демирспор" по-прежнему имеет пять очков и замыкает турнирную таблицу. У "Ризеспора" 27 баллов и восьмая строчка в чемпионате Турции.
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