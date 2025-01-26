"Мне придется выучить узбекский". Гвардиола - о дебюте и ошибке Хусанова

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал Абдукодира Хусанова после игры с "Челси" (3:1), передают Vesti.kz.

Узбекский талант уже на 3-й минуте привез гол в свои ворота, а на 4-й заработал предупреждение.

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"Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона [Стоунза] после травмы. Игроки едины и это очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он молод. Он научится", - цитирует тренера BBC.

Также у Гвардиолы спросили, не хотел ли он заменить Хусанова после 5-й минуты игры.

"Ну, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним...", - цитирует Пепа City Xtra.

Хусанов стал игроком "Манчестер Сити" 20 января, когда перешел из французского "Ланса" и подписал контракт с "горожанами" до 30 июня 2029 года. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

Следующую игру в АПЛ "Манчестер Сити" проведет на выезде с "Арсеналом" 2 февраля.

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