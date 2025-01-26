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Абдукодир Хусанов сотворил историю в АПЛ

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Абдукодир Хусанов сотворил историю в АПЛ ©Кадр из видео

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов установил антирекорд среди новичков-дебютантов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов установил антирекорд среди новичков-дебютантов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", 20-летний Хусанов получил самую раннюю для дебютанта АПЛ желтую карточку со времен Ли Пелтье из "Кардифф Сити" в 2018 году.

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" в 23-м туре АПЛ. Хусанов уже на 3-й минуте "привез" гол в собственные ворота, а на 4-й минуте заработал предупреждение.

После матча узбекский талант узнал цену своей ошибки, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не хотел ли он заменить защитника после 5-й минуты игры.

Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января за 40 миллионов евро, подписав контракт с "горожанами" до 30 июня 2029 года.

Следующую игру в АПЛ "Манчестер Сити" проведет на выезде с "Арсеналом" 2 февраля.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Манчестер Сити 23 12 5 6 47-30 41
5 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
6 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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