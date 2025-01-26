Абдукодир Хусанов сотворил историю в АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов установил антирекорд среди новичков-дебютантов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", 20-летний Хусанов получил самую раннюю для дебютанта АПЛ желтую карточку со времен Ли Пелтье из "Кардифф Сити" в 2018 году.

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" в 23-м туре АПЛ. Хусанов уже на 3-й минуте "привез" гол в собственные ворота, а на 4-й минуте заработал предупреждение.

После матча узбекский талант узнал цену своей ошибки, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не хотел ли он заменить защитника после 5-й минуты игры.

Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января за 40 миллионов евро, подписав контракт с "горожанами" до 30 июня 2029 года.

Следующую игру в АПЛ "Манчестер Сити" проведет на выезде с "Арсеналом" 2 февраля.