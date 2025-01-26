Мбаппе сделал первый хет-трик в "Реале" и вошел в историю

Французский нападающий Килиан Мбаппе сделал первый хет-трик за "Реал" после перехода из "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

Случилось это в гостевом матче 21-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом" (3:0). Килиан отличился на 30-й, 57-й и 90+1-й (с пенальти) минутах. Видеообзор игры смотрите здесь.

По информации Stats Foot, Мбаппе стал первым в истории французским игроком, забившим 20 голов в девяти сезонах подряд в составе клуба из пяти ведущих лиг в официальных соревнованиях.

После финального свистка Мбаппе сказал:

"Я рад хет-трику, но больше всего - победе".

"Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вальядолид" с 15 очками находится на последнем, 20-м месте.

В следующем туре, 1 февраля, "Вальядолид" сыграет на выезде с "Вильярреалом", а "Реал" в этот день отправится в гости к "Эспаньолу".