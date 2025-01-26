В семье легенды "Астаны" случилась трагедия

Бывший футболист "Астаны" Патрик Твумаси посредством соцсетей поделился своим горем, передают Vesti.kz.

"Для нас не существует прощаний.

Где бы ты ни был, ты всегда будешь в моем сердце.

Хотя наши сердца тяжелы, ангелы радуются, приветствуя тебя дома. Покойся с миром (отец)", - написал он в соцсетях.

Твумаси выступал за "Астану" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Алавес" за три миллиона евро (данные Transfermarkt).

Далее ганский нападающий выступал за турецкий "Газиантеп", немецкий "Ганновер 96", израильский "Маккаби" (Нетания), кипрский "Пафос". Сейчас на правах аренды играет за "Бейтар Иерусалим".