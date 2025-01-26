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Футбол
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В семье легенды "Астаны" случилась трагедия

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В семье легенды "Астаны" случилась трагедия ©ФК "Астана"

Бывший футболист "Астаны" Патрик Твумаси посредством соцсетей поделился своим горем, передают Vesti.kz.

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Бывший футболист "Астаны" Патрик Твумаси посредством соцсетей поделился своим горем, передают Vesti.kz.

"Для нас не существует прощаний.
Где бы ты ни был, ты всегда будешь в моем сердце.
Хотя наши сердца тяжелы, ангелы радуются, приветствуя тебя дома.

Покойся с миром (отец)", - написал он в соцсетях.


Твумаси выступал за "Астану" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Алавес" за три миллиона евро (данные Transfermarkt).

Далее ганский нападающий выступал за турецкий "Газиантеп", немецкий "Ганновер 96", израильский "Маккаби" (Нетания), кипрский "Пафос". Сейчас на правах аренды играет за "Бейтар Иерусалим".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Твумаси Патрик Астана ФК КПЛ Утраты

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