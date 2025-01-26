В клубе КПЛ определились с тренерским штабом

Стал известен новый тренерский штаб футбольного клуба "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

10 января главным тренером команды был представлен Константин Горовенко, который уже работал с клубом в 2022 году. Его ассистентом назначен Денис Мамонов. В тренерский штаб также вошли специалисты из Уральска – Сергей Клинков и Руслан Жангиров, ранее работавшие в системе уральского "Акжайыка".

Единственным представителем прежнего штаба, сохранившим свою позицию, стал тренер по работе с вратарями Нургазы Хайруллин.

Напомним, предыдущий наставник "Атырау" белорус Виталий Жуковский возглавил "Туран".

На данный момент атыраусцы проводят сборы в Турции и потерпели неожиданное поражение.

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