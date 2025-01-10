Казахстанский тренер занял место иностранца в клубе КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" объявил о назначении казахстанца Константина Горовенко на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Денис Мамонов стал его помощником.

Горовенко уже возглавлял "Атырау" в период 2021-2022 годов. Также он тренировал "Кайрат-Жастар", "Жетысу", "Шахтер", "Мактаарал", "Каспий" и молодежную сборную Казахстана до 21 года.

Предыдущий наставником "Атырау" был белорус Виталий Жуковский, под руководством которого "нефтяники" заняли седьмое место в КПЛ-2024.

Ранее известный тренер отказал "Атырау".