Украинский "Халк" решил остаться в Казахстане и подпишет контракт с клубом КПЛ

Украинский опорный полузащитник Александр Нойок близок к переходу в петропавловский "Кызыл-Жар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ближайшие дни 32-летний футболист приедет в расположение новой команды на сборы в Турцию.

Последние два сезона Нойок играл в составе "Атырау", где был одним из лидеров, а также помог "нефтяникам" пробиться в финал Кубка Казахстана. В КПЛ-2024 на его счету четыре гола в 21 матче.

Александр является воспитанником донецкого "Шахтера". Также в его карьере были украинские "Говерла", "Металлист", "Металлург", белорусские "Динамо" (Минск), "Динамо-Брест", "Рух", российский "Оренбург", кипрский "Аполлон" и израильский "Маккаби" (Бней-Рейне).

Становился чемпионом Беларуси (2019) и Кипра (2021/22). Признавался лучшим полузащитником чемпионата Беларуси (2017).

В свое время вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.

За внешнее сходство с американским супергероем на родине Нойока прозвали "Халком".