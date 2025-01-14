"Манчестер Сити" отказался от таланта из Узбекистана? Подробности
Английский "Манчестер Сити" решил подписать центрального защитника из Бразилии Витора Рейса, сообщают Vesti.kz.
Английский "Манчестер Сити" решил подписать центрального защитника из Бразилии Витора Рейса, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо "горожане" заплатят за 19-летнего игрока "Палмейраса" 40 миллионов евро.
Как предполагает сайт Zamin.uz, англичане решили отказаться от трансфера 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова
На этой неделе Витор должен пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.
Рейса считают перспективным игроком: в прошлом сезоне он провел 38 матчей и забил два гола. Его текущая стоимость на Transfermarkt составляет 14 миллионов евро, что делает сумму трансфера весьма впечатляющей.
Ранее "Манчестер Сити" вел переговоры с "Лансом" по поводу Хусанова. За узбекского игрока клуб был готов заплатить около 50 миллионов евро, включая бонусы, но в итоге отказался от этой сделки.
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