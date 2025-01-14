"Манчестер Сити" отказался от таланта из Узбекистана? Подробности

Английский "Манчестер Сити" решил подписать центрального защитника из Бразилии Витора Рейса, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо "горожане" заплатят за 19-летнего игрока "Палмейраса" 40 миллионов евро.

Как предполагает сайт Zamin.uz, англичане решили отказаться от трансфера 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова

На этой неделе Витор должен пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

Рейса считают перспективным игроком: в прошлом сезоне он провел 38 матчей и забил два гола. Его текущая стоимость на Transfermarkt составляет 14 миллионов евро, что делает сумму трансфера весьма впечатляющей.

Ранее "Манчестер Сити" вел переговоры с "Лансом" по поводу Хусанова. За узбекского игрока клуб был готов заплатить около 50 миллионов евро, включая бонусы, но в итоге отказался от этой сделки.